المنامة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأدانت البحرين بشدة مواصلة الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.وأِشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها،مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الارهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.// انتهى //02:40ت م0247