بريدة 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واساختتمت جامعة القصيم ، مُمثلة بمركز تنمية القيادات والقدرات اليوم دورتها التدريبية عبر الاتصال المرئي بعنوان "أساسيات إدارة المشاريع الاحترافية"، وذلك انطلاقاً من رسالة الجامعة الهادفة لإعداد كفاءات متكاملة، وحرصا من مركز التنمية على تطوير قدرات القيادات الإدارية .واهتمت الدورة التي قدمها المدرب المعتمد في إدارة المشاريع المهندس منصور بن إبراهيم الرسيني ، بتكوين معرفة شبه متكاملة في استخدام منهجية BMBOK Guide ، وهدفت إلى تنمية معارف واتجاهات ومهارات وخبرات المشاركين في مجال إدارة المشاريع الاحترافية PMP وفق منهجية إدارة المشاريع ، ليتمكن المشاركون والمشاركات من مديري الإدارات ومديري الشؤون الإدارية بمختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من فهم أساسيات إدارة المشاريع بكفاءة وفعالية عالية .// انتهى //03:10ت م0249