لندن 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسأجرى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية جيمس كليفرلي اليوم إتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.وأعرب كليفرلي خلال المحادثة عن ترحيب بلاده بإتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية يوم الجمعة الماضية، داعياً إلى إستمرار العمل على تحقيق السلام الشامل في هناك.وأشار المسؤول البريطاني إلى أن الخطوة تمثل تقدماً ملموساً في الأعمال التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا والأطراف التي شاركت في الحوار.// انتهى //04:00ت م0254