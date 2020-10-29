سكاكا 11 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 28 أكتوبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بغرفة عمليات التعليم عن بُعد اللقاء الافتراضي الثالث لمدير عام التعليم بمنطقة الجوف مع مكاتب التعليم عن بُعد.وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي إن الملتقيات تعد حلقة تواصل لعرض العديد من الأفكار وخطط العمل والاستماع لمنسوبي المكاتب والمجتمع التعليمي للتحديات وقصص النجاح في المدارس والمكاتب، مبيناً أن الجهود المبذولة في إدارة تعليم الجوف تستحق الثناءً، لاسيما وأن تقارير الإدارات وغرفة العمليات أكدت هذا الأمر، لافتاً الانتباه إلى ضرورة استمرار بذل الجهود لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في ضمان تعلّم الطالب والطالبة.وأوضح أن التكامل في العمل بين غرفة العمليات والمكاتب والمدارس والإدارات في إدارة التعليم تكامل يقود إلى النجاح، وتحقيق الهدف من التعليم، مؤكدا على أهمية تفعيل مسابقة منصة مدرستي الرقمية لتحقيق أهدافها، وهو مؤشر لتحكم الوزارة من خلاله على أداء إدارات التعليم.من جانبه نوّه مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان بأهمية هذا اللقاء الهادف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي والدور الذي تلعبه مكاتب التعليم، وما تشكله من حلقة قوية في المنظومة التعليمية لمتابعة عملية التعليم عن بعد، ومتابعة التحديات التي تعترض الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.// انتهى //04:31ت م0256