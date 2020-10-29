سيئول 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض الوقاية منها اليوم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس ما يرفع الإجمالي إلى 26,271.وشملت الإصابات الجديدة 106 إصابات محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجل العدد 138.// انتهى //06:33ت م0002