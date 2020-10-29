عام / الصين تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
بكين 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج .
وقالت اللجنة إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يبلغ الآن85915 حالة، بما في ذلك 338 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج وتعافي 80943 شخصا بعد شفائهم ، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
// انتهى //
06:46ت م
0004