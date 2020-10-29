عام / الصحف السعودية
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
رسالة سعودية للعالم أجمع: هكذا تكون الإنسانية.
خالد الفيصل: مكانة مكة المكرمة تحتّم العمل بتفان.
أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة.
مشروعات مائية وبيئية بأكثر من 228 مليون ريال في جازان.
فهد بن سلطان: خادم الحرمين يدعم القطاع التقني والمهني.
سعود بن نايف: المملكة نقطة ربط بين دول العالم.
أمير القصيم: التكامل والشراكة الحقيقية طريقان لتحقيق تطلعات القيادة.
«التحالف» يدمر ست «درونات» حوثية استهدفت المدنيين.
الميرغني: المملكة ساهمت في رفع السودان من قائمة الإرهاب.
العسومي يتعهد بالعمل على صيانة الأمن العربي.
السيسي: جرح مشاعر 1.5 مليار إنسان ليس حرية تعبير.
المملكة تدعم الدفاع المدني الفلسطيني بآليات متطورة.
في المـملـكــة.. الإنـسـان أولاً.
نقاش لبناني - إسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.
نصف مليون إصابة بـ«كورونا» في يوم.
// يتبع //
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