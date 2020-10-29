الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :رسالة سعودية للعالم أجمع: هكذا تكون الإنسانية.خالد الفيصل: مكانة مكة المكرمة تحتّم العمل بتفان.أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة.مشروعات مائية وبيئية بأكثر من 228 مليون ريال في جازان.فهد بن سلطان: خادم الحرمين يدعم القطاع التقني والمهني.سعود بن نايف: المملكة نقطة ربط بين دول العالم.أمير القصيم: التكامل والشراكة الحقيقية طريقان لتحقيق تطلعات القيادة.«التحالف» يدمر ست «درونات» حوثية استهدفت المدنيين.الميرغني: المملكة ساهمت في رفع السودان من قائمة الإرهاب.العسومي يتعهد بالعمل على صيانة الأمن العربي.السيسي: جرح مشاعر 1.5 مليار إنسان ليس حرية تعبير.المملكة تدعم الدفاع المدني الفلسطيني بآليات متطورة.في المـملـكــة.. الإنـسـان أولاً.نقاش لبناني - إسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.نصف مليون إصابة بـ«كورونا» في يوم.// يتبع //07:24ت م0006