إسلام آباد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اليوم تطبيق إجراءات احترازية جديدة في الأسواق والأماكن العامة في المدن الباكستانية الرئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا نظراً لتسجيل ارتفاع مستمر في الإصابات اليومية بالفيروس .واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى عمل إسلامي مشترك لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.وتناقلت الإدانات المستمرة في الدول الإسلامية لإعادة نشر الرسوم المسيئة في فرنسا، ودعوة الأزهر إلى سن تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والإساءة إلى الإسلام.وعرجت على حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الباكستانية في صفوف المشتبهين للقبض على منفذي التفجير الدامي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور قبل يومين.وأخبرت عن عزم باكستان إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية مع أفغانستان لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وأشارت إلى تحذير وزارة المالية الباكستانية من أن عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد يشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية الواعدة على المدى القريب.// انتهى //09:05ت م0014