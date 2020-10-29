طرابلس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى المشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، في 30 أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى أن هذا الحوار مفتوح أمام جميع الليبيين داخل ليبيا وخارجها، وسيركز الحوار على العملية السياسية والميثاق الليبي.وبينت الصحف آثار العاصفة التي ضربت العاصمة وغرب ليبيا، موضحة آثارها التي لحقت بالموانئ ومؤسسات الدولة وأملاك المواطنين حيث اقتلعت الأشجار والنخيل والذى دمر مئات من السيارات ، كما اغلقت عدد من الطرق نتيجة سقوط الاشجار على الطرقات .ونقلت الصحف نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه لأي معدات بحرية لخفر السواحل في ليبيا في إطار التدريبات التي يقدمها لعناصره لرفع كفاءتها وقدرتها على ضبط حدود البلاد، مشيرة إلى أنبروكسل تقدم دعما ومساندة لتعزيز القدرات التشغيلية لخفر السواحل ولإدارة أمن الشواطئ في ليبيا من أجل منع مزيد من الخسائر البشرية في البحر المتوسط.وتطرقت إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، وإعرابه عن أمله في توصل المشاركين في الحوار الليبي الشامل المقرر عقده ببلاده إلى توافقات أخرى على غراروقف إطلاق، النار بما يؤسس لعودة الأمن والسلم إلى كامل المنطقة، مبيننا أن عقد الحوار الشامل جاء نتيجة جهود تونس من أجل تقريب وجهات بين الفرقاء الليبيين.وعرجت صحف ليبيا على ترحيب مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ، في جنيف عقب محادثات يسرتها الأمم المتحدة، ودعوا الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم وتنفيذ الاتفاق بالكامل .// انتهى //09:16ت م0017