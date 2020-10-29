الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسبدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظتي الخرج ووادي الدواسر بمنطقة الرياض تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وكثفت الهيئة وجودها الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة، بالإضافة إلى نشر عدد من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري أن الهيئة تعمل على تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة مما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //09:41ت م0018