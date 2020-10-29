شقراء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلة في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة تطوير للنقل التعليمي مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي تهدف لمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام " نور " .وبين قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.// انتهى //09:46ت م0019