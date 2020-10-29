القريات 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " خدماتها في القريات لـ 908 مستفيدين منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 3 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //09:48ت م0020