بيت لحم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم ، أربعة فلسطينيين ، من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.وذكرت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم ،أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد الخطيب وأنور أحمد الفقيه وخليل قاسم الشيخ من قرية مراح رباح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في مدينة بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال طارق موسى عبيات من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم .// انتهى //09:48ت م0021