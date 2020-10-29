تايبيه 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستحطمت طائرة حربية تايوانية خلال مهمة تدريبية، مما أسفر عن مقتل قائدها.وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية في بيان اليوم، أن الطائرة تحطمت في المحيط الهادي قبالة مقاطعة (تايتونج) الواقعة شرقي البلاد بعد إقلاعها من قاعدة تابعة للقوات الجوية، مشيرة إلى أن قائد الطائرة توفي بعد نقله إلى أحد المستشفيات، ولم يتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الحادث.// انتهى //09:58ت م0022