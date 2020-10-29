القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاستهانة بالأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفيعة يعتقد فيها الكثير من البشر، وتشديده على أن المسلمين لهم أيضا حقوق في الا يجرح شعورهم ولا تؤذى قيمهم، وممارسة الناس حقها في التعبير يجب أن يتوقف قبل أن تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مليار .وسلطت الضوء على اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع وزراء الخارجية والري عبر الفيديو كونفرانس برئاسة جنوب إفريقيا على قيام السودان بالدعوة لعقد اجتماعات تستمر لمدة أسبوع بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة التي كانت الدول الثلاث اتفقت عليها خلال جولة المفاوضات الأخيرة.وتحدثت عن إعلان البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019 /2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها بوصولها إلى نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المسجلين في مصر بفيروس كورونا إلى 107030 حالة من ضمنهم 99174 حالة تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، و6234 وفاة.ونوهت إلى ما شهدته عدد من المدن الأوروبية من مظاهرات غاضبة مصحوبة بأعمال عنف احتجاجا على قيود الإغلاق بسبب كورونا والتي بدأت تتجه عدد من الدول الأوروبية لفرضها للحد من تفشي الفيروس وسط مخاوف من فقدان السيطرة على الموجة الثانية للجائحة.// انتهى //10:04ت م0023