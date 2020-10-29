مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد القحطاني، وذلك بمقر المدينة الجامعية بالعابدية.واستعرض اللقاء سبل التعاون بين الرئاسة والجامعة فيما يتعلق بتطوير الخدمات العلمية بالمسجد الحرام بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بالارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //10:24ت م0025