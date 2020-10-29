مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بوكالة شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي مبادرة "تطعيم الإنفلونزا الموسمية" بالتعاون مع وزارة الصحة، تحت إشراف كادر طبي مختص لتطعيم الموظفين بمبنى مكتبة الحرم المكي الشريف الكائن ببطحاء قريش؛ وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي المتبع من قبل الرئاسة، والتي تحرص على اتباع النصائح والإرشادات الصحية التي تطلقها وزارة الصحة.‎وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة أحمد بن مساعد السويهري أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإنفلونزا والتطعيم، وتعزيزاً لمستوى الوعي الصحي بأهمية اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وحرصاً على توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيراً للتعاون الفعال بين الإدارة والوزارة حول إقامة حملات وبرامج صحية وتوعوية ووقائية لمنسوبي الرئاسة، مشيراً إلى أن الإدارة تسعى لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لسلامة القائمين على خدمة مرتادي المكتبة والعاملين فيها.// انتهى //10:47ت م0026