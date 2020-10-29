الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تلقي رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس، اتصالين هاتفيين ، من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، معربين عن دعمهما لجهود الحكومة الانتقالية لتنفيذ اتفاقية السلام وتطوير العلاقات الثنائية بين السودان والإمارات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.وأخبرت عن تسجيل السودان أمس 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"دون تسجيل أي وَفَيَات .وأبرزت دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتهم بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).وعرجت الصحف على دعوة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس، المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل والمتبادل.ونشرت إعلان الشرطة الصومالية أمس أن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى حركة الشباب الإرهابية قتلوا بالرصاص مسؤولاً محلياً ومرافقاً له في العاصمة الصومالية مقديشو، قبل أن يقتلوا ثلاثة آخرين بتفجير سيارة مفخخة، وإصابة مالا يقل عن 10 .وسلطت صحف السودان الضوء على حملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الباكستانية في صفوف المشتبهين للقبض على منفذي التفجير الدامي الذي وقع أمس في مدرسة دينية بمدينة بيشاور .// انتهى //10:55ت م0028