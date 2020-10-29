جيزان 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسيُنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلاميّة والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الأسبوع القادم من الشهر الجاري دروسًا وكلماتٍ دعويّة يُلقيها دُعاة الفرع في جوامع الأسواق ومساجدها في محافظة الدائر بين أذان وإقامة صلاة العشاء.ففي يوم الأحد الخامس عشر تُلقى كلمتانِ الأولى بعنوان "خطورة ترك الصلاة" في مسجد أحمد سلمان والثانية عن "آداب البيع والشراء" في جامع عرقين، وفي السادس عشر منه تُلقى ثلاث كلمات بعنوان "أنواع التوحيد" في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد – رحمه الله – وجامع عرقين، ومسجد أحمد سلمان، في حين تُلقى كلمة في العشرين منه بعنوان "فضل التوحيد وخطر الشرك" في مسجد قصميل.// انتهى //11:42ت م0039