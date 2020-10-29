نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بوحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية أمس، دورة تدريبية مجتمعية - عن بُعد - بعنوان "تكنولوجيا التصنيع الغذائي".واستهدفت الدورة أفراد المجتمع بجميع شرائحهم لتعريفهم بالاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وأنواع الحليب النباتي، ومصادره، وكيفية الاستفادة منه، ومجالات استخدام الحليب النباتي الناتج من بعض البقوليات والمكسرات، والفوائد الصحية منه، وأضراره، وأسباب استخدام الحليب النباتي عوضاً عن الحليب الحيواني، إضافة إلى دور تكنولوجيا التصنيع الغذائي في الصناعات الغذائية والتغذية العلاجية المستقبلية، وعلاقة المنتجات الغذائية المصنعة بالنشء وصحته، وتطبيقات وعروض عملية للدراسات والأبحاث العلمية عن مدى الاستفادة مِن الحليب النباتي في بناء المستقبل الغذائي.// انتهى //11:45ت م0040