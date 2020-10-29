الدمام 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 883 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تسجيل 28 مخالفة، منها 21 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت برفع 7077 طناً من النفايات، وإزالة 4046 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9401 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى غسل وتعقيم وتطهير 783 موقعاً، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بمتابعة وتكثيف جولاتِها الرقابية على المنشآت التجارية لتصحيح الممارسات الخاطئة لديها والتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز (940) لسلامة المجتمع.// انتهى //12:03ت م0041