القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسيُعقد بجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لاتحاد المستثمرات العرب تحت عنوان "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" والذي ينظمه الاتحاد يوم الاثنين القادم بالاشتراك مع إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية ، على أن تستكمل فعاليات المؤتمر في مدينة "الجلالة" خلال الفترة من 3 ـ 5 نوفمبر المقبل.وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدكتورة هدى يسى ، في تصريح لها اليوم أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري في ظل التنمية المستدامة وعرض فرص الاستثمار والتقاء جميع الأطراف الاستثمارية للتعاون العربي – الإفريقي لتحقيق تكامل اقتصادي ، الأمر الذي يعد فرصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والإفريقية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة .وأشارت إلى أن رعاية الجامعة العربية لهذا الحدث يعكس مدى الأهمية التي توليها الجامعة للمرأة المستثمرة ، كما أن اختيار مدينة "الجلالة" بمحافظة السويس لاستكمال فعاليات المؤتمر يؤكد الرؤية الإستراتيجية المستقبلية وراء إقامة هذه المدينة بهذا الحجم والتميز مما يعد فخرا لكل عربي .وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة: إن رعاية الجامعة للمؤتمر السنوي لاتحاد المستثمرات العرب يرجع إلى الأهمية التي توليها الأمانة العامة للجامعة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني العربية وإشراكهم في العمل العربي المشترك ، مشيرة إلى أن مثل هذه المؤتمرات تسهم بشكل كبير في دفع الحركة الاستثمارية للمرأة العربية من خلال تجمع كبار المستثمرات والمستثمرين في الدول العربية والإفريقية .وأكدت أبو غزالة ، أن الجامعة العربية من خلال آلياتها تولي اهتماما بالغا بشأن الاستثمار العربي عامة وتمكين ودعم المرأة العربية المستثمرة خاصة .// انتهى //12:13ت م0044