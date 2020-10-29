جيزان 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، والحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و فيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //12:29ت م0047