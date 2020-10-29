عام / "الأرصاد" : سحب رعدية على منطقة جازان
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
جيزان 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ، على محافظات أبو عريش ، والحرث ، والداير بني مالك، و الريث ، و فيفا، وهروب ، و المناطق المفتوحة و الطرق السريعة .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً.
// انتهى //
12:29ت م
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