القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي .ويناقش البرلمان في هذه الجلسة مشروع جدول أعمال يتضمن تقارير اللجان الدائمة الأربع التى عقدت أمس واعتماد خطط عملها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي ، كما يستعرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وخطة عملها ومشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021 م .// انتهى //12:34ت م0048