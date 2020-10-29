عام / بدء أعمال جلسة البرلمان العربي بالجامعة العربية لمناقشة التطورات السياسية والأمنية
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي .
ويناقش البرلمان في هذه الجلسة مشروع جدول أعمال يتضمن تقارير اللجان الدائمة الأربع التى عقدت أمس واعتماد خطط عملها خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التطورات السياسية والأمنية فى العالم العربي ، كما يستعرض تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وخطة عملها ومشروع موازنة البرلمان العربي لعام 2021 م .
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