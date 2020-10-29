طرابلس 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، منصة الحوار الليبي التفاعلية؛ بهدف التواصل والتفاعل مع أكبر عدد ممكن من الليبيين من مختلف مناطق ليبيا وخارجها، بشكل مباشر، طوال فترة انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي.ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركة في حوار مباشر افتراضي مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، في 30 أكتوبر الجاري، وسيركز الحوار على العملية السياسية والميثاق الليبي.// انتهى //12:41ت م0051