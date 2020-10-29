12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العرضيات اليوم، عدداً من الكلمات الإرشادية والتوعوية، في جوامع ومساجد المحافظة.وتتناول الكلمات عدة مواضيع منها فضائل "لا إله إلا الله" وتقام في السجن العام بعد صلاة الظهر، و "خطورة ترك الصلاة" في جامع بن عباس بعد صلاة العصر، وجامع حذيفة ابن اليمان بعد المغرب، و "دعاة على أبواب جهنم" في جامع المدارات بعد صلاة العشاء.// انتهى //13:40ت م0076