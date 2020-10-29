بريدة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس، دورة القيادة الآمنة EVOS، استفاد منها 12 من ممارسي العمل الميداني بالهيئة.وتناولت الدورة التي أقيمت على مدى يومين بشقيها النظري والعملي، التعريف بالقواعد النظرية والمهارات العملية الواجب اتباعها من قائدي مركبات الإسعاف.يأتي تنفيذ هذه الدورة حرصاً من الهيئة على إطلاع منسوبيها على الطرق السليمة لقيادة مركبات الإسعاف، والتي تسهل - بعون الله - الوصول لموقع طالب الخدمة الإسعافية.// انتهى //13:48ت م0080