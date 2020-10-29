بغداد 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسضبطت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية اليوم، أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية، بعملية أمنية في قرى ومناطق مختلفة من محافظة كركوك.وأفادت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي : أن الشرطة الاتحادية نفذت عملية تفتيش في قرى حميره الصغرى، ووادي طريطيرة، ووادي أبوشحمة بمحافظة كركوك، تكللت بضبط أربعة أوكار تابعة لعصابات داعش الإرهابية احتوت على موادَّ لوجستيةٍ، فضلاً عن 40 عبوة وأحزمة ناسفة .// انتهى //13:53ت م0081