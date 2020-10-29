الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسوقع معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر بحضور عدد من منسوبي الجامعتين .وتهدف اتفاقية التعاون بين الجامعتين إلى تعزيز العمل في مجال الدراسات العليا، وتعزيز مبدأ الشراكات التعليمية وإتاحة الإمكانيات البحثية والخبرات الأكاديمية بالجامعة.وستتيح هذه الاتفاقية لمنسوبي جامعة حفر الباطن من المعيدين والمعيدات والمحاضرين والمحاضرات فرصة الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه التي تقدمها الجامعة من خلال نظام الابتعاث الداخلي لمواصلة دراستهم العليا داخل المملكة في تخصصات يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص.// انتهى //13:54ت م0082