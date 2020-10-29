أبهـا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المُخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري في كل مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة " معالجة التشوه البصري ".وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم رفع ما يزيد عن 53 ألف طن من النفايات، وأكثر من 15 ألف طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبينًا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تُكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.// انتهى //13:58ت م0084