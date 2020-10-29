حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, ‏الدكتور فرحان بن فالح الشمري بمناسبه تكليفه مديراً للشؤون الصحية بالمنطقة.‏ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتطوير ‏القطاع الصحي والخدمات الطبية في مناطق المملكة , بمتابعة من معالي ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, مؤكداً أن الطموح ممتد للوصول ‏لمستويات أعلى بإذن الله للخدمات الصحية في المنطقة ومحافظاتها.‏من جهته أكد الدكتور الشمري حرصه على كل ما يطور العمل ‏وأداء الشئون الصحية بالمنطقة إلى الأفضل. ‏‏// انتهـى // ‏15:04ت م0099