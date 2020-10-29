عام / سمو أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية المكلف بالمنطقة
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, الدكتور فرحان بن فالح الشمري بمناسبه تكليفه مديراً للشؤون الصحية بالمنطقة.
ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتطوير القطاع الصحي والخدمات الطبية في مناطق المملكة , بمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, مؤكداً أن الطموح ممتد للوصول لمستويات أعلى بإذن الله للخدمات الصحية في المنطقة ومحافظاتها.
من جهته أكد الدكتور الشمري حرصه على كل ما يطور العمل وأداء الشئون الصحية بالمنطقة إلى الأفضل.
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