عام / سمو أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية ‏المكلف بالمنطقة ‏

الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
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حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, ‏الدكتور فرحان بن فالح الشمري بمناسبه تكليفه مديراً للشؤون الصحية بالمنطقة.‏
ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بتطوير ‏القطاع الصحي والخدمات الطبية في مناطق المملكة , بمتابعة من معالي ‏وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة, مؤكداً أن الطموح ممتد للوصول ‏لمستويات أعلى بإذن الله للخدمات الصحية في المنطقة ومحافظاتها.‏
من جهته أكد الدكتور الشمري حرصه على كل ما يطور العمل ‏وأداء الشئون الصحية بالمنطقة إلى الأفضل. ‏
‏// انتهـى // ‏
15:04ت م
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