الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في اليمن , حيث وقعها – عبر الاتصال المرئي - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز بالرياض.وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 12,000 حقيبة شتوية تحتوي على: (جاكيتات، وبطانيات، وكنزات بأحجام مختلفة) يستفيد منها 72,000 فرد من الأسر النازحة والأسر الفقيرة في محافظات البيضاء، الجوف، مأرب، صنعاء، شبوة، تعز.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر النازحة والأسر الفقيرة في اليمن خلال فصل الشتاء، وإيمانًا بأهمية تقديم المساعدات للشعب اليمني بجميع المحافظات.//انتهى//15:05ت م0100