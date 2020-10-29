مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسافتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، بعد أن أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للجسور والأنفاق، ترحيل خطوط الخدمات المتعارضة كافة مع مسار المشروع، من خلال التنسيق المتواصل مع إدارة مرور العاصمة المقدسة بشأن التحويلات المرورية اللازمة والجهات الخدمية لترحيل الخِدْمات، والمتابعة المستمرة مع المقاول المنفذ، لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع الشروط والمواصفات الفنية.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقَّاط أن الجسر المُنفَّذ على التقاطع يبلغ طولة ٧٥٠ متراً، وبعرض ١٧ متراً للاتجاهين، ويتضمن حارتين مروريتين لكل اتجاه، مشيراً إلى أن الجسر يمتد من شارع حسين عرب حتى الدائري الثالث، ويُعد من الجسور الحيوية والمهمة في العاصمة المقدسة.وأكَّد المهندس زهير سقاط أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي سوف يسهم في تحرير الحركة المرورية وانسيابية حركة السير على محور طريق جدة القديم المُتجه إلى المسجد الحرام، وإلغاء التقاطعات عليه تيسيراً لحركة المواطنين والحجاج والمعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام.الجدير بالذكر أن الأمانة عملت خلال هذا الأسبوع على افتتاح جسر تقاطع المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة، وذلك بعد أن قامت الأمانة بترحيل العديد من المرافق والِخدْمات المتعارضة مع مسار الأعمال بالجسر، وتعمل وكالة التشييد والصيانة ممثلة في الإدارة العامة للجسور والإنفاق على تطوير شبكات الطرق الحالية واستحداث محاور وطرق جديدة ضمن منظور علمي ونقلي حديث يواكب متطلبات العصر. // انتهى //15:06ت م0101