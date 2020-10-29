الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية لتنفيذ مشروع توزيع كسوة الشتاء في جمهورية لبنان.وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.وتهدف الاتفاقية إلى توزيع 18,088 حقيبية شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية و الشالات النسوية وبطانيات الأطفال، يستفيد منها 117,384 فردًا من الأسر اللبنانية والفلسطينية والسورية في محافظات: بيروت، البقاع، جبل لبنان، الجنوب، الشمال.ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للمحتاجين في مختلف دول العالم، تحقيقًا للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية.//انتهى//15:07ت م0102