نجران 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسدعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نحران اليوم، المعلمين والمعلمات للتسجيل في المرحلة الخامسة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa .وتشتمل الدورات التدريبية التي ستنطلق السبت القادم الـ14 من الشهر الجاري ، وتستمر لمدة ثلاثة أيام , على دورتين تدريبيتين بعنوان " مسابقات التميز ومهارات النجاح"، ودورة "الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم"، تهدف الدورة الأولى إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تحقيق مراكز متقدمة في مجال مسابقات التميز ومهارات النجاح ، وتهدف الأخرى إلى تنمية قدرة المشاركين على اجتياز اختبار الكفايات التخصصية لمعلمي العلوم.كما تنفذ العمادة في الـ17 من الشهر الجاري دورتين بعنوان " مهارات تصميم البرامج الإرشادية"، و دورة " مهارات تصميم محتوى التعليم الإلكتروني"، تهدف الأولى إلى التعريف بمفهوم البرامج الإرشادية، وأهدافها ،وأثرها في التوجيه الطلابي، وأهم التحديات في مجال تصميمها، وخطواته ، بينما تهدف الأخرى إلى توضيح مفهوم تصميم محتوى التعليم الإلكتروني وأهدافه، وأهميته ومراحله، إضافة إلى جوانب القصور والضعف في ممارسات تصميم محتوى التعليم الإلكتروني ، وتطبيقات عملية.// انتهى //15:08ت م0103