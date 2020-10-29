الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية لتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية في الأردن، حيث وقع الاتفاقية – افتراضيًا - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز بالرياض.وسيجري بموجب هذه الاتفاقية توزيع 18,088حقيبة شتوية تحتوي على بطانيات، وكنزات، وسترات أولاد وبنات، وشالات رجالية ونسوية، وجوارب، تستهدف 90,440 فرداً من الأسر المتعففة الأردنية والسورية والفلسطينية في عدد من المحافظات.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة في الأردن من موجة البرد القارس مع قرب فصل الشتاء.//انتهى//15:08ت م0104