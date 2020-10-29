الخرطوم 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه، اليوم نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيل كابونييه الذي يزور الخرطوم حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في البلاد، وتقديم المساعدات الطبية والزراعية والغذائية وتوفير الاحتياجات الأساسية.وعبر كابونييه عن امتنان اللجنة لمنحها إمكانية مواصلة نشر وتعزيز نشاطاتها الإنسانية في السودان حتى العام المقبل.وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ملتزمة باستمرار دعمها ومساعدتها للسودان خاصة في المناطق الأكثر ضعفًا التي يصعب الوصول إليها ومدهم بالمساعدات الطبية والدعم الزراعي والغذائي.// انتهى //15:39ت م0106