جيزان 12 ربيع الأول1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستنظم غرفة جازان بالتعاون مع وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " الاثنين القادم لقاءً تعريفياً لشرح آليات برامج دعم التوظيف الجديدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري، أن اللقاء يأتي ضمن المبادرات التثقيفية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز جوانب الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق تطلعات مجتمع جازان ويلبي طموحات رجال وسيدات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.// انتهى//15:40ت م0107