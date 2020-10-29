القاهرة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأدان البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية الطائرات بدون طيار والمفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية، التي اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية أمس.وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة هو عمل إرهابي جبان يتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية المحمية بالقانون الدولي، ويثبت أن ميليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة في أعمالها الإرهابية وليست جاهزة للمشاركة في جهود حل الأزمة في اليمن سلميًا.وحمل البرلمان العربي النظام الإيراني كل الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار في المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثي بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعي وأجندته التخريبية في المنطقة.وأعرب البرلمان العربي عن دعمه التام ومساندته لكل ما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية.// انتهى //15:41ت م0108