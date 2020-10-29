ظهران الجنوب 12ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسدعمت جمعية بر الوالدين بمنطقة عسير إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ، بـ 200 جهاز لوحي، ضمن الشراكات المجتمعية التي أبرمتها إدارة تعليم سراة عبيدة، مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة .وأوضح مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي أن دعم الجمعية يهدف إلى تأمين متطلبات التعليم عن بعد، وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات لدعم مسيرتهم التعليمية عبر " منصة مدرستي" ، وتحقيق مكتسبات التكامل مع القطاع الخيري والخاص، بما يسهم في دعم البيئة التعليمية، ورفع مستوى المحتوى العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات.//انتهى//16:57ت م0140