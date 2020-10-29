اجتماعي / جمعية بر الوالدين تدعم تعليم سراة عبيدة بـ200 جهاز لوحي
الخميس 1442/3/12 هـ الموافق 2020/10/29 م واس
ظهران الجنوب 12ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس
دعمت جمعية بر الوالدين بمنطقة عسير إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ، بـ 200 جهاز لوحي، ضمن الشراكات المجتمعية التي أبرمتها إدارة تعليم سراة عبيدة، مع عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة .
وأوضح مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي أن دعم الجمعية يهدف إلى تأمين متطلبات التعليم عن بعد، وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات لدعم مسيرتهم التعليمية عبر " منصة مدرستي" ، وتحقيق مكتسبات التكامل مع القطاع الخيري والخاص، بما يسهم في دعم البيئة التعليمية، ورفع مستوى المحتوى العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات.
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16:57ت م
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