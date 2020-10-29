أبهـا 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسدشن معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء أمس، معرض حملة كلية التمريض بأبها للتوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، الذي يقام لمدة ثلاثة أيام في أحد المجمعات التجارية بأبها تحت شعار " الكشف المبكر طريقك للنجاح ".ويتضمّن المعرض المقام بمشاركة 6 جهات صحية وأكثر من 30 طالباً وطالبة, على عدد من الأجنحة لقياس السكر والضغط، والتثقيف والتوعية بسرطان الثدي، وأخرى للفحص المبكر عن سرطان الثدي, بالإضافة إلى توعية المجتمع من خلال عرض مواد مرئية في مقر الحملة، وتوزيع عدد من المطبوعات التوعوية للإسهام في حث المجتمع على الفحص المبكر للحد من انتشار هذا المرض.// انتهى //16:57ت م0141