حائل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأقام تعليم حائل أمس -عن بعد - , حفل جائزة "وسام التميز" في دورته الثالثة , بمشاركة حرم أمير منطقة حائل سمو الأميرة الهنوف بنت تركي الفرم .وأوضحت الأميرة الهنوف بنت تركي خلال الحفل أن جائزة وسام التميز تهدف إلى تحفيز الفئات المستهدفة ورفع كفاءة الإنتاجية في ميدان التعليم, مثمنة جهود مكتب تعليم جنوب للبنات ومتمنية التوفيق للجميع.وتضمن الحفل كلماتٍ لكل من مدير التعليم بمنطقة حائل, والمساعدة للشؤون التعليمية, ومديرة مكتب تعليم الجنوب أكدوا خلالها أن الجائزة تبث روح التنافس والسباق بين المتميزات من أجل خدمة الوطن لا سيما أن الوطن يزخر بأبناءٍ متميزينَ قادرينَ على بنائه.وفي نهاية الحفل جرى استعراض ‏أبرز إنجازات مكتب تعليم جنوب خلال العام الدراسي 1441/1440.// انتهى //16:57ت م0143