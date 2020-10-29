الأحساء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسلمت جمعية البر بالأحساء 1051 جهازًا لوحيّاً وأجهزة حاسب آلي لأبناء الأسر المستفيدة لمواصلة مسيرتهم التعليمية عن بعد.وأوضح مدير الشراكات والإعلام وليد بن خالد البوسيف، أن مبادرة تأمين الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي للطلبة والطالبات من أبناء الأسر المستفيدة جاءت من منطلق حرص الجمعية على استمرار مسيرتهم التعليمية عن بعد، مشيرًا إلى أن عملية توزيع الأجهزة تمت عن طريق المراكز التابعة للجمعية (مركز الفيصلية - حي الملك فهد - شعبة المبرز – المطيرفي – المزروعية - الصالحية – الإسكان المبسط - الشقيق).من جهته بين الأمين العام للجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، أن مبادرة توفير الأجهزة اللوحية تمت حسب معايير الاستحقاق المطبقة لدى الجمعية، وسلمت الأجهزة بالتنسيق مع المراكز التابعة للجمعية، مؤكدًا دور أهل الخير والداعمين للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة التي جاءت لدعم الطلبة والطالبات من أبناء المستفيدين.// انتهى //16:58ت م0145