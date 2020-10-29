الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأقام فريق التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض اليوم, محاضرة تثقيفية بعنوان "أثر التطوع على صحة المتطوعين"، ألقاها أستاذ الطب الوقائي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رئيس جمعية وعي الدكتور محمود عبدالرحمن.وتطرق إلى مفهوم التطوع والأثر الكبير له من خلال الأرقام والدراسات التي أجريت في ذلك المجال, إضافة إلى أثر الفراغ على الصحة النفسية، إلى جانب التطرق للأثر الإيجابي للتطوع على صحة المتطوعين والمتطوعات.وتأتي المحاضرة ضمن الفعاليات التي يقيمها فريق التطوع وتستهدف من خلالها المتطوعين والمتطوعات ومشرفي ومشرفات الفرق التطوعية داخل الهيئة وشركائها من المنظومات المهتمة في التطوع.// انتهى //16:58ت م0146