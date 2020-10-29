الطائف 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسدشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي اليوم ملتقى التحول الرقمي وفضاء التقنية , بهدف نقل تجربة المدرسة الناجحة في التعليم عن بعد من خلال تحسين بيئة التعليم الإلكترونية.وأكد اللهيبي أن هذا الملتقى هو نتاج عمل متواصل من فريق العمل برئاسة قائدة المدرسة ومتابعة مشرفة وحدة تطوير المدارس، مشيرًا إلى ماعكسته تجربة المدرسة الناجحة في خلق بيئة جاذبة أمتعت المعلم والمتعلم، وأسهمت في إيجاد الدافعية للتعلم في إطار تقني جاذب.ثم دشن اللهيبي " الفاقد التعليمي الإلكتروني" وتابعت الحاضرات آلية العمل، وتتبع حصر الفاقد، إضافة إلى تحديد المهارات حسب المنهج، وإتاحة الوصول للمهارات والاختبارات والخطط العلاجية الممكنة بإجراءات تقنية تفاعلية.وقد تناول الملتقى العديد من المحاور وسلطت الضوء على تركيز الفاعلية في التعليم عن بعد من خلال استعراض الفصول الافتراضية، ومحاكاة الواقع بتصاميم ذات سمات تعكس شخصية المعلمة وطبيعة المادة، وأسهمت في خلق بيئة تعليمية تقنية جاذبة للمعلم والمتعلم، ومحفزة للتعليم.كما تناول الملتقى إدارة الصف الإلكتروني باستخدام تطبيقات ووسائط تقنية وأدوات متاحة لإحداث دافعية للتعلم وتفاعل نشط بين عناصر العملية خلال الحصة الدراسية عن بعد، استعرض بعدها الملتقى التقويم عن بعد أدواته وآلية العمل به، وعرض مخرجات الورش التدريبية للمعلمات والطالبات من تصميم فصول افتراضية ومكتبات الفصول، واختتم اللقاء بتكريم وحدة تطوير لفريق العمل والقائمات على الملتقى.// انتهى //16:59ت م0148