الأحساء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخالديّة بالأحساء، يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول 1442هـ، كلمة بعنوان: (تفسير سورة الفاتحة)، يلقيها الشيخ فهد بن إبراهيم الأحمد في مسجد الإحسان بعد صلاة العشاء.كما ينظم الفرع يوم الأربعاء الثامن عشر منه كلمةً بعنوان: (كيف تتذوّق حلاوة الصلاة)، يلقيها الشيخ محمّد بن سالم البخيت في مسجد فهد السبيعي بعد صلاة العشاء.ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.// انتهى //17:00ت م0149