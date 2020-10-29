القطيف 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واساختتم مكتب التعليم في محافظة القطيف أمس، فعاليات ملتقى تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الإلكتروني وعن بُعد، واستمر لمدة ثلاثة أيام.وتضمن الملتقى 11 ورقة عمل، تناولت معايير التعليم الإلكتروني في التعليم العام، والسلوكيات الرقمية في التعليم الإلكتروني، والأدوات التقنية لأنشطة التعليم الإلكتروني، والأساليب الإشرافية الفعالة في التعليم الإلكتروني، وأساليب التقويم في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وتصميم الاختبارات الإلكترونية، وملف الإنجاز الإلكتروني باستخدام One Note، وإضاءات حول مهارات تخطيط الدروس في بيئة التعلم عن بُعد، وأساليب معالجة أثر الفاقد التعليمي في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، ومهارات المعلم الرقمي في القرن الـ 21، وأساليب تفعيل التعلم النشط في الفصل الافتراضي.وأوصى الملتقى بأهمية تبادل الخبرات بين مكاتب التعليم في مجال التعامل مع التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التعليم المتطورة، بما يتواكب مع التطلعات وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم، من خلال نشر ثقافة المعايير لضبط الجودة في التعليم الإلكتروني، وتحسين الجوانب المختلفة التي تسهم في تطوير الممارسات التدريسية في التعليم الإلكتروني، ونشر التوعية الكافية والمناسبة بما ورد في لائحة السلوك الرقمي للرقي بالممارسات السلوكية في التعليم الإلكتروني.// انتهى//17:01ت م0150