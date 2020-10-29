الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واستصدر نادي الحزم دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين مع نهاية الجولة الثانية من المسابقة، بعد فوزه بثلاثة أهداف لهدف على الطائي، فيما تمكن النهضة والخليج والجبلين من التغلب على البكيرية والنجوم وجدة على التوالي، وتعادل الشعلة ونجران بهدف لمثله.فعلى أرض ملعب نادي النهضة، تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف مبكر في شباك البكيرية عن طريق مامادو سرور في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق بندر الشمري في الدقيقة 13، فيما أضاف سعد بن علي الهدف الثاني للبكيرية في الدقيقة 24، ليعود أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني عن طريق مامادو سرور من ركلة الجزاء عند الدقيقة 27، ليحسم جاسم الحمدان النتيجة لفريق النهضة بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 89، لينتهي اللقاء 3 ـ 2، ويتنقص النهضة النقاط الثلاث إلى رصيدهم السابق، ليحتلوا المركز السادس بأربع نقاط، فيما بقي البكيرية في المركز الـ 13 بنقطة واحدة.وتغلب الخليج الذي حل ضيفاً على النجوم في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف, ليرتفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما ظل النجوم بلا نقاط في المركز الـ 19، فيما تعادل الشعلة ونجران بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأول، ليحصل كل منهما على النقطة الأولى لهما في الموسم، إلا أن الشعلة جاء في المركز الـ14، فيما احتل نجران المركز الـ 16.وتغلب الحزم على ملعبه بمحافظة الرس على الطائي بنتيجة 3 ـ 1 ، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما استمر الطائي في المركز الـ 17 بدون نقاط.وفي المواجهة الأخيرة تمكن نادي الجبلين من قلب تأخره بهدف من مضيفه نادي جدة، إلى فوز 2 ـ 1 رافعاً رصيده إلى ست نقاط في مركز الوصافة بفارق الأهداف عن الحزم، فيما توقف رصيد نادي جدة عند النقاط الثلاث في المركز العاشر.// انتهى //18:16ت م0176