الطائف 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم في محافظة الطائف بطولة المملكة لفئة الناشئين تحت 15 سنة للريشة الطائرة بتنظيم من الاتحاد السعودي للعبة وتستمر لمدة ٣ أيام .ويشارك في البطولة عدد من الأندية والمراكز التدريبية للريشة الطائرة في مختلف مناطق المملكة وهي أندية الاتفاق، والرياض، والفيحاء، والهلال، والوحدة، وحراء، وعكاظ، وهجر، والأغر إضافة لمراكز الاتحاد التدريبية في المنطقتين الشرقية ومكة المكرمة.وتقام فعاليات البطولة على صالة نادي عكاظ وتعد ثاني البطولات التي يستأنف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة من خلالها بطولاته الداخلية بعد فترة إيقاف المنافسات الرياضية ملتزمًا خلالها بجميع الإجراءات الاحترازية, فيما يدير المنافسات نخبة من الحكام الوطنيين المعدين والمؤهلين على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات حكام التي نظمها الاتحاد.// انتهى //18:16ت م0177