أبوظبي 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسأدانت الإمارات بشدة العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وجرح آخرين.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مشددة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //18:16ت م0178